Трамп провозгласил себя европейцем - РИА Новости, 10.01.2026
00:57 10.01.2026
Трамп провозгласил себя европейцем
в мире
европа
сша
дональд трамп
европа
сша
2026
Новости
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провозгласил себя европейцем.
"Я люблю Европу. Я сам из Европы, мои корни", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Он посетовал, что теперь некоторые места в Европе не узнать и дела на континенте ухудшаются.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп раскритиковал миграционную политику Европы
