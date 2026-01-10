Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем, говоря о контроле над Гренландией.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.