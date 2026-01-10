Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем, говоря о контроле над Гренландией.
"Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.