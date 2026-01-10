Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой - РИА Новости, 10.01.2026
00:51 10.01.2026
Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой
Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп оправдал получение Штатами контроля над Венесуэлой тем, что, по его мнению, в противном случае Россия или Китай якобы получили бы... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:51:00+03:00
2026-01-10T00:51:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
сша
венесуэла
россия
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН
Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой

Трамп: контроль над Венесуэлой нужен, чтобы РФ или КНР не были под боком у США

© AP Photo / Jacquelyn Martin Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оправдал получение Штатами контроля над Венесуэлой тем, что, по его мнению, в противном случае Россия или Китай якобы получили бы возможность подойти слишком близко к американским границам.
"Я думаю, все должны понимать одну вещь: если бы мы этого (военной операции в Венесуэле - ред.) не сделали, это сделали бы Китай или Россия, и тогда Китай или Россия оказались бы у нас под боком", - сказал Трамп во время встречи с руководителями крупнейших нефтяных компаний в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп анонсировал встречи с представителями Венесуэлы
00:10
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США
00:06
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООН
 
 
