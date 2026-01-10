Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оправдал получение Штатами контроля над Венесуэлой тем, что, по его мнению, в противном случае Россия или Китай якобы получили бы возможность подойти слишком близко к американским границам.