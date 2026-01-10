Трамп заявил, что США готовы продавать России нефть

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю.
"Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле — Прим. Ред.) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу", — сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
Трамп также заявил, что предупреждал Москву и Пекин о желании наладить исключительное взаимодействие США с Венесуэлой. При этом он выступил с утверждением, что любит народы России и Китая.
"Я люблю народ Китая. Я люблю народ России".
Другие заявления Трампа:
— США откроют огонь по Ирану, если власти страны начнут стрелять по протестующим;
"Мы ударим их очень сильно туда, где больно. И это не означает вооруженные силы на месте, но означает сильный-сильный удар туда, где больно";
— в Иране складывается крайне сложная ситуация;
— новые власти Венесуэлы являются союзниками США;
— "второй волны атаки" на Венесуэлу не потребуется, так как Трамп "прекрасно ладит" с венесуэльцами;
— американские нефтяные компании получат гарантии безопасности от Вашингтона;
— у США нет временных рамок в отношении планов по продаже венесуэльской нефти;
— для обеспечения национальной безопасности Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией;
— историческое присутствие датчан в Гренландии вовсе не означает, что остров принадлежит Дании;
"Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой ее поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда".
— Вашингтон пока не ведет переговоров о покупке Гренландии, но Штаты готовятся сделать "что-то".
— США не допустят соседства с Россией и Китаем;
— Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем.
— Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Венесуэльский лидер и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.