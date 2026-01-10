Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не будет радоваться, пока не сделает США снова великими - РИА Новости, 10.01.2026
00:24 10.01.2026
Трамп заявил, что не будет радоваться, пока не сделает США снова великими
Трамп заявил, что не будет радоваться, пока не сделает США снова великими - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп заявил, что не будет радоваться, пока не сделает США снова великими
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не радуется и не чувствует себя довольным, и это не изменится, пока он не сделает США снова великими. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:24:00+03:00
2026-01-10T00:24:00+03:00
Трамп заявил, что не будет радоваться, пока не сделает США снова великими

Трамп не будет радоваться, пока не сделает США снова великими

ВАШИНГТОН, 10 янв РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не радуется и не чувствует себя довольным, и это не изменится, пока он не сделает США снова великими.
"Подумайте, я никогда не счастлив. Я никогда не доволен. Я не буду доволен, пока не сделаю Америку снова великой. Но мы все ближе и ближе к этому", - заявил Трамп журналистам.
