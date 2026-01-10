ВАШИНГТОН, 10 янв РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не радуется и не чувствует себя довольным, и это не изменится, пока он не сделает США снова великими.
https://ria.ru/20260110/tramp-2067061849.html
Трамп заявил, что не будет радоваться, пока не сделает США снова великими
в мире
сша
америка
дональд трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото