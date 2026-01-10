Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США нужно владеть Гренландией, арендовать ее недостаточно - РИА Новости, 10.01.2026
00:23 10.01.2026
Трамп заявил, что США нужно владеть Гренландией, арендовать ее недостаточно
Трамп заявил, что США нужно владеть Гренландией, арендовать ее недостаточно
2026-01-10T00:23:00+03:00
2026-01-10T00:23:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
удары сша по венесуэле
сша
гренландия
Новости
ru-RU
в мире, сша, гренландия, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что США нужно владеть Гренландией, арендовать ее недостаточно

Трамп: США нужно владеть Гренландией, арендовать ее недостаточно

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для обеспечения национальной безопасности Соединённым Штатам необходимо владеть Гренландией, подчеркнув, что одной аренды автономной датской территории будет недостаточно.
"Когда мы владеем территорией, мы её защищаем, а аренду не защищают. Её нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придётся защищать Гренландию", - сказал Трамп в пятницу во время встречи с руководителями крупнейших нефтяных компаний в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп сообщил, что пока не ведет переговоров о покупке Гренландии
00:22
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
