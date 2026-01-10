Трамп сообщил, что пока не ведет переговоров о покупке Гренландии

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не ведет переговоров о покупке Гренландии, но Штаты готовятся предпринять шаги в отношении автономной датской территории, независимо от позиции Копенгагена.

"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию . Возможно, ещё буду об этом говорить. Но прямо сейчас мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии — нравится им это или нет", - сказал Трамп в пятницу во время встречи с руководителями крупнейших нефтяных компаний в Белом доме.

Как заявил президент США , он бы предпочел заключить договоренность.

"Я бы заключил сделку, простым путем. Но если не сделаем это простым путем, сделаем сложным", - сказал Трамп.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.