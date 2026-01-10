https://ria.ru/20260110/tramp-2067061507.html
Трамп признался в любви к россиянам
Трамп признался в любви к россиянам
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народы России и Китая. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:21:00+03:00
2026-01-10T00:21:00+03:00
2026-01-10T00:21:00+03:00
китай
россия
сша
дональд трамп
китай
россия
сша
Новости
ru-RU
китай, россия, сша, дональд трамп
Китай, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что любит народ России