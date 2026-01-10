Рейтинг@Mail.ru
00:21 10.01.2026
Трамп признался в любви к россиянам
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народы России и Китая.
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народы России и Китая.
"Я люблю народ Китая. Я люблю народ России", - сказал он в Белом доме на встрече с представителями нефтяных компаний.
