https://ria.ru/20260110/tramp-2067061397.html
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты откроют огонь по Ирану, если власти страны начнут стрелять по мирным людям на фоне продолжающихся... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:20:00+03:00
2026-01-10T00:20:00+03:00
2026-01-10T00:20:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064338400_372:182:2685:1483_1920x0_80_0_0_a03d8340963997cdbbf892941a2935b8.jpg
https://ria.ru/20260110/tramp-2067060779.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064338400_305:0:2696:1793_1920x0_80_0_0_52fec68c82df4048ff6001d0e7a36095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим
Трамп: если Тегеран будет стрелять по протестующим, то США нанесут удар по Ирану