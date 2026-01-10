Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим - РИА Новости, 10.01.2026
00:20 10.01.2026
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты откроют огонь по Ирану, если власти страны начнут стрелять по мирным людям на фоне продолжающихся... РИА Новости, 10.01.2026
2026
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим

Трамп: если Тегеран будет стрелять по протестующим, то США нанесут удар по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты откроют огонь по Ирану, если власти страны начнут стрелять по мирным людям на фоне продолжающихся массовых протестов.
"Я прямо говорю иранским лидерам: не вздумайте открывать огонь (по протестующим – ред.) иначе стрелять (по вам – ред.) начнём и мы", - сказал Трамп в пятницу во время встречи с руководителями крупнейших нефтяных компаний в Белом доме.
Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие
