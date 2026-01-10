https://ria.ru/20260110/tramp-2067061286.html
Трамп раскритиковал миграционную политику Европы
Трамп раскритиковал миграционную политику Европы - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп раскритиковал миграционную политику Европы
Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Европы, заявив, что в ЕС есть места, которые больше не узнать. РИА Новости, 10.01.2026
Трамп раскритиковал миграционную политику Европы
Трамп: в ЕС из-за миграционной политики есть места, которые не узнать