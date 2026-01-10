https://ria.ru/20260110/tramp-2067060531.html
Трамп потребовал по Нобелевской премии за каждый остановленный конфликт
Трамп потребовал по Нобелевской премии за каждый остановленный конфликт - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп потребовал по Нобелевской премии за каждый остановленный конфликт
Президент США Дональд Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:13:00+03:00
2026-01-10T00:13:00+03:00
2026-01-10T00:13:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8468c55ca3485fe33badc2a9ae7c71d.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066952561.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76c77443df6c3c97d49f540bcc33ea6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Трамп потребовал по Нобелевской премии за каждый остановленный конфликт
Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт