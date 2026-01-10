https://ria.ru/20260110/tramp-2067060401.html
Трамп анонсировал встречи с представителями Венесуэлы
Трамп анонсировал встречи с представителями Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые встречи с "разными представителями Венесуэлы". РИА Новости, 10.01.2026
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
Трамп анонсировал скорые встречи с разными представителями Венесуэлы