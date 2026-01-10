Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/tramp-2067060279.html
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал новые власти Венесуэлы союзниками Соединённых Штатов и предположил, что они таковыми и останутся. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:06:00+03:00
2026-01-10T00:06:00+03:00
венесуэла
сша
в мире
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2067059462.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, сша, в мире, дональд трамп, удары сша по венесуэле
Венесуэла, США, В мире, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США

Трамп: новые власти Венесуэлы являются союзниками США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 янв РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал новые власти Венесуэлы союзниками Соединённых Штатов и предположил, что они таковыми и останутся.
"Они кажутся союзниками (США - ред.) и, я думаю, они продолжат быть союзниками", - заявил Трамп в ответ на вопрос о новом правительстве латиноамериканской страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
США получат гарантии безопасности при работе в Венесуэле, заявил Трамп
Вчера, 23:57
 
ВенесуэлаСШАВ миреДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала