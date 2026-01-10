ВАШИНГТОН, 10 янв РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал новые власти Венесуэлы союзниками Соединённых Штатов и предположил, что они таковыми и останутся.
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп назвал новые власти Венесуэлы союзниками США
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал новые власти Венесуэлы союзниками Соединённых Штатов и предположил, что они таковыми и останутся. РИА Новости, 10.01.2026
венесуэла
сша
в мире
дональд трамп
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
венесуэла, сша, в мире, дональд трамп, удары сша по венесуэле
Венесуэла, США, В мире, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото