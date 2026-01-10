https://ria.ru/20260110/tramp-2067059887.html
Трамп назвал ситуацию в Иране очень проблемной
Трамп назвал ситуацию в Иране очень проблемной
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Иране развивается крайне сложно на фоне беспорядков и утраты контроля властей над рядом городов. РИА Новости, 10.01.2026
Трамп назвал ситуацию в Иране очень проблемной
