Трамп назвал ситуацию в Иране очень проблемной - РИА Новости, 10.01.2026
00:02 10.01.2026
Трамп назвал ситуацию в Иране очень проблемной
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Иране развивается крайне сложно на фоне беспорядков и утраты контроля властей над рядом городов.
2026
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Иране развивается крайне сложно на фоне беспорядков и утраты контроля властей над рядом городов.
"Иран находится в очень серьезных проблемах. Мне кажется, что люди берут под контроль отдельные города — то, что еще несколько недель назад казалось невозможным", — сказал Трамп журналистам, отметив, что Вашингтон внимательно следит за происходящим.
Он подчеркнул, что США готовы жестко отреагировать в случае массового насилия со стороны властей.
"Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, мы вмешаемся. Мы будем бить очень жестко — не вводя войска, но нанося удары там, где это действительно больно", — заявил американский президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов
Вчера, 21:32
 
