18:37 10.01.2026 (обновлено: 19:52 10.01.2026)
В Омске машина сбила трех детей, которые перебегали дорогу
В Омске машина сбила трех детей, которые перебегали дорогу
В Омске машина сбила трех детей, которые перебегали дорогу

ВАЗ сбил двух мальчиков и девочку, которые перебегали дорогу в Омске

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramНа месте ДТП в Омске
На месте ДТП в Омске - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
На месте ДТП в Омске
ОМСК, 10 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил троих детей в Омске, когда они перебегали дорогу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в 16.45 (13.45 мск) на пересечении улиц Хмельницкого и Масленникова в Омске. В полицию сообщили о ДТП с пострадавшими. Сотрудники выяснили, что 43-летний водитель ВАЗ-2112 сбил трех детей, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
"В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пешеходам - мальчикам 2010 и 2013 годов рождения и девочке 2017 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства случившегося выясняются.
