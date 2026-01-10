В пригороде Тегерана задержали сто участников беспорядков

ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка задержали сто человек, использовавших оружие во время беспорядков, в городском округе Бахарестан, пригороде Тегерана, заявил глава городского округа Абдольхамид Шарафи.
"Сто человек из числа нарушителей общественного порядка и руководителей беспорядков были задержаны в этом районе. (Задержанные – ред.) использовали холодное и огнестрельное оружие против народа, а также против сил правопорядка и безопасности", - приводит слова Шарафи агентство Tasnim.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
