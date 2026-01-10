В пригороде Тегерана задержали сто участников беспорядков

ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка задержали сто человек, использовавших оружие во время беспорядков, в городском округе Бахарестан, пригороде Тегерана, заявил глава городского округа Абдольхамид Шарафи.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.