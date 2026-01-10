https://ria.ru/20260110/svo-2067103988.html
Средства ПВО сбили ракету "Нептун" и 70 украинских беспилотников
Средства ПВО сбили ракету "Нептун" и 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.01.2026
Средства ПВО сбили ракету "Нептун" и 70 украинских беспилотников
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T12:14:00+03:00
2026-01-10T12:14:00+03:00
2026-01-10T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО сбили ракету "Нептун" и 70 украинских беспилотников
ПВО сбила управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 беспилотников