Рейтинг@Mail.ru
Власти США разрешили SpaceX развернуть еще спутников для сети Starlink - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/starlink-2067067511.html
Власти США разрешили SpaceX развернуть еще спутников для сети Starlink
Власти США разрешили SpaceX развернуть еще спутников для сети Starlink - РИА Новости, 10.01.2026
Власти США разрешили SpaceX развернуть еще спутников для сети Starlink
Федеральная комиссия по связи (FCC) США сообщила, что одобрила запрос компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска на развертывание дополнительных 7,5... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T02:12:00+03:00
2026-01-10T02:12:00+03:00
в мире
сша
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260104/starlink-2066314548.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, spacex
В мире, США, Илон Маск, SpaceX
Власти США разрешили SpaceX развернуть еще спутников для сети Starlink

FCC США разрешил SpaceX развернуть 7,5 тысяч спутников для сети Starlink

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США сообщила, что одобрила запрос компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска на развертывание дополнительных 7,5 тысячи спутников второго поколения Starlink в рамках усилий по расширению покрытия спутникового интернета по всему миру.
"SpaceX получает право построить, развернуть и эксплуатировать дополнительные 7,500 спутников Starlink второго поколения, доведя их общее количество до 15,000 спутников по всему миру. Такое расширение позволит SpaceX предоставлять высокоскоростной интернет с низкой задержкой по всему миру, включая улучшенное мобильное и дополнительное покрытие из космоса", - говорится в заявлении FCC.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля
4 января, 07:59
 
В миреСШАИлон МаскSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала