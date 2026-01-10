https://ria.ru/20260110/starlink-2067067511.html
Власти США разрешили SpaceX развернуть еще спутников для сети Starlink
Федеральная комиссия по связи (FCC) США сообщила, что одобрила запрос компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска на развертывание дополнительных 7,5... РИА Новости, 10.01.2026
