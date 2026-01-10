Рейтинг@Mail.ru
В Никарагуа провели амнистию по случаю годовщины прихода Ортеги к власти
10.01.2026
В Никарагуа провели амнистию по случаю годовщины прихода Ортеги к власти
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Власти Никарагуа по случаю 19-й годовщины возвращения Даниэля Ортеги к управлению страной объявили амнистию, освободив из-под стражи десятки человек.
"По случаю празднования 19-й годовщины нашей независимости десятки людей, находившихся под надзором компетентных властей, вернулись в свои дома и к своим семьям. Эта акция является символом нашей непоколебимой приверженности к общению, миру и праву каждого на уважительную и мирную семейную и общественную жизнь", - говорится в сообщении правительства Никарагуа, которое распространили местные СМИ.
Посольство США в Никарагуа заявило накануне, что в этой центральноамериканской стране более 60 человек оставались несправедливо задержанными или пропавшими без вести, добавив, что "мир возможен только при наличии свободы".
