https://ria.ru/20260110/ssha-2067176550.html
США наносят удары по ИГ* в Сирии, сообщает Fox News
США наносят удары по ИГ* в Сирии, сообщает Fox News - РИА Новости, 10.01.2026
США наносят удары по ИГ* в Сирии, сообщает Fox News
США наносят удары против террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, утверждает Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:14:00+03:00
2026-01-10T23:14:00+03:00
2026-01-10T23:41:00+03:00
в мире
сша
сирия
исламское государство*
айова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
https://ria.ru/20260110/siriya-2067131480.html
https://ria.ru/20260104/udar-2066297091.html
сша
сирия
айова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, исламское государство*, айова
В мире, США, Сирия, Исламское государство*, Айова
США наносят удары по ИГ* в Сирии, сообщает Fox News
Fox News: США бьют по ИГ в Сирии в качестве расплаты за убийство своих военных