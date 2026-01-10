Рейтинг@Mail.ru
23:14 10.01.2026
США наносят удары по ИГ* в Сирии, сообщает Fox News
США наносят удары против террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, утверждает Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.01.2026
США наносят удары по ИГ* в Сирии, сообщает Fox News

Fox News: США бьют по ИГ в Сирии в качестве расплаты за убийство своих военных

Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США наносят удары против террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, утверждает Fox News со ссылкой на источники.
Последний удар США против боевиков ИГ* в САР пришелся на 19 декабря – также в ответ на атаку против военных США в Республике.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Сирийская армия объявила о прекращении военных операций в Алеппо
Вчера, 16:05
"Это уже второй раз, когда американские военные наносят авиаудары по позициям "Исламского государства"* в Сирии", - сказали в эфире телеканала.
"Официальные лица заявляют, что это расплата за убийство двух солдат национальной гвардии штата Айова и их американского переводчика в прошлом месяце в Сирии", – добавили там же.
Атака против военных США в сирийской Пальмире произошла в середине декабря. Нападавшего ликвидировали.
* Запрещенная в России террористическая организация
Британский истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГ* в Сирии
4 января, 02:15
 
В мире, США, Сирия, Исламское государство*, Айова
 
 
