Трамп признался в любви к народу Венесуэлы - РИА Новости, 10.01.2026
21:36 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ssha-2067169169.html
Трамп признался в любви к народу Венесуэлы
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп признался в любви к народу Венесуэлы

Трамп спустя неделю после бомбардировки Венесуэлы признался в любви к ее народу

НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался в любви к народу Венесуэлы и заявил, что уже делает латиноамериканскую страну "снова богатой и безопасной".
Соответствующее заявление он сделал спустя неделю после бомбардировки страны и похищения ее лидера Николаса Мадуро.
"Я люблю венесуэльский народ и уже делаю Венесуэлу снова богатой и безопасной", – написал президент США в соцсети Truth Social.
Американский лидер не раскрыл, как именно обогатит и обезопасит латиноамериканскую страну.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
При похищении Мадуро пострадали семь американских военных, пишут СМИ
7 января, 05:01
7 января, 05:01
 
