Рейтинг@Mail.ru
Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ssha-2067165797.html
Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро
Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро - РИА Новости, 10.01.2026
Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро
Президент Гондураса Сиомара Кастро распорядилась аннулировать ранее направленные США ноты о выходе из двустороннего договора об экстрадиции, заявив о... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T20:53:00+03:00
2026-01-10T20:53:00+03:00
в мире
гондурас
сша
сиомара кастро
хуан орландо эрнандес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971246243_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_f739b2e427b4a44e50ac8f99721fa5cb.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066431624.html
https://ria.ru/20251202/ssha-2059276632.html
гондурас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971246243_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a233e52e76214a4ff10b45e2f1a35eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гондурас, сша, сиомара кастро, хуан орландо эрнандес
В мире, Гондурас, США, Сиомара Кастро, Хуан Орландо Эрнандес
Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро

Президент Гондураса Кастро отменила выход из договора об экстрадиции с США

© AP Photo / Elmer MartinezЖители Гондураса на демонстрации против денонсации соглашения об экстрадиции с США в Тегусигальпе
Жители Гондураса на демонстрации против денонсации соглашения об экстрадиции с США в Тегусигальпе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Elmer Martinez
Жители Гондураса на демонстрации против денонсации соглашения об экстрадиции с США в Тегусигальпе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Гондураса Сиомара Кастро распорядилась аннулировать ранее направленные США ноты о выходе из двустороннего договора об экстрадиции, заявив о приверженности борьбе с наркоторговлей.
"В рамках конституции республики я поручила министру иностранных дел уведомить правительство Соединенных Штатов через их дипломатическое представительство в Тегусигальпе о моем решении признать недействительными и утратившими силу вербальные ноты от 28 августа 2024 года, которыми был денонсирован договор об экстрадиции", - написала Кастро в своем блоге в соцсети X.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
DEA, помимо Мадуро, также преследовало экс-главу Гондураса
5 января, 07:23
Глава государства пояснила, что решение о денонсации принималось в связи с угрозами в адрес начальника Объединенного штаба вооруженных сил Гондураса генерала Рузвельта Эрнандеса. По ее словам, отзыв уведомления о выходе из договора является подтверждением политической воли властей продолжать сотрудничество с Вашингтоном в сфере противодействия наркоторговле.
Кастро подчеркнула, что приверженность ее правительства борьбе с наркотрафиком подтверждена "фактами, цифрами и результатами", включая экстрадицию более 52 человек.
Одновременно президент Гондураса указала на противоречивость действий США, отметив, что помилование осужденных за наркоторговлю подрывает совместные усилия в этой сфере. В качестве примера она упомянула недавнее помилование экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, осужденного по делам, связанным с наркотиками.
Хуан Орландо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
2 декабря 2025, 16:55
 
В миреГондурасСШАСиомара КастроХуан Орландо Эрнандес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала