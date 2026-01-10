Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Президент Гондураса Сиомара Кастро распорядилась аннулировать ранее направленные США ноты о выходе из двустороннего договора об экстрадиции, заявив о приверженности борьбе с наркоторговлей.
"В рамках конституции республики я поручила министру иностранных дел уведомить правительство Соединенных Штатов через их дипломатическое представительство в Тегусигальпе о моем решении признать недействительными и утратившими силу вербальные ноты от 28 августа 2024 года, которыми был денонсирован договор об экстрадиции", - написала Кастро в своем блоге в соцсети X.
Глава государства пояснила, что решение о денонсации принималось в связи с угрозами в адрес начальника Объединенного штаба вооруженных сил Гондураса генерала Рузвельта Эрнандеса. По ее словам, отзыв уведомления о выходе из договора является подтверждением политической воли властей продолжать сотрудничество с Вашингтоном в сфере противодействия наркоторговле.
Кастро подчеркнула, что приверженность ее правительства борьбе с наркотрафиком подтверждена "фактами, цифрами и результатами", включая экстрадицию более 52 человек.
Одновременно президент Гондураса указала на противоречивость действий США, отметив, что помилование осужденных за наркоторговлю подрывает совместные усилия в этой сфере. В качестве примера она упомянула недавнее помилование экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, осужденного по делам, связанным с наркотиками.
