Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после решения Штатов выйти из десятка международных организаций заверил, что Вашингтон тем самым не "поворачивается спиной к миру".
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Вашингтона из 66 международных организаций (из них 31 - из системы ООН). Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил сожаление в этой связи.
"Это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру. Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления", – написал госсекретарь на платформе Substack.
Рубио пообещал дальнейший пересмотр участия США в международных организациях, но не раскрыл, каких именно.
"Больше неприемлемо вкладывать с трудом заработанные налоги американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам", – констатировал он.