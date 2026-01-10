Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций
19:04 10.01.2026
Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций
Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций
Госсекретарь США Марко Рубио после решения Штатов выйти из десятка международных организаций заверил, что Вашингтон тем самым не "поворачивается спиной к миру". РИА Новости, 10.01.2026
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
америка
антониу гутерреш
оон
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, америка, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Америка, Антониу Гутерреш, ООН
Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций

Марко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после решения Штатов выйти из десятка международных организаций заверил, что Вашингтон тем самым не "поворачивается спиной к миру".
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Вашингтона из 66 международных организаций (из них 31 - из системы ООН). Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил сожаление в этой связи.
"Это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру. Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления", – написал госсекретарь на платформе Substack.
Рубио пообещал дальнейший пересмотр участия США в международных организациях, но не раскрыл, каких именно.
"Больше неприемлемо вкладывать с трудом заработанные налоги американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам", – констатировал он.
В мире США Марко Рубио Дональд Трамп Америка Антониу Гутерреш ООН
 
 
