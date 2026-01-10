Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после решения Штатов выйти из десятка международных организаций заверил, что Вашингтон тем самым не "поворачивается спиной к миру".

"Больше неприемлемо вкладывать с трудом заработанные налоги американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам", – констатировал он.