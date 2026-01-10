https://ria.ru/20260110/ssha-2067137730.html
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку вызвать проститутку
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Звезда американского фильма "Один дома" Дэниел Стерн, исполнивший роль одного из грабителей, был оштрафован полицией за попытку воспользоваться услугами проститутки в отеле в Калифорнии, сообщает портал TMZ
со ссылкой на полицейские документы.
"Похоже, Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один... потому что полиция выписала ему штраф за попытку вызвать эскортницу", - пишет портал.
Отмечается, что изначально стало известно, что актер был задержан, но позднее полиция подтвердила порталу, что ему удалось обойтись штрафом за принуждение к проституции.