Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку вызвать проститутку - РИА Новости, 10.01.2026
Шоубиз
 
16:52 10.01.2026 (обновлено: 16:53 10.01.2026)
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку вызвать проститутку
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку вызвать проститутку
в мире, калифорния
Шоубиз, В мире, Калифорния
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку вызвать проститутку

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Звезда американского фильма "Один дома" Дэниел Стерн, исполнивший роль одного из грабителей, был оштрафован полицией за попытку воспользоваться услугами проститутки в отеле в Калифорнии, сообщает портал TMZ со ссылкой на полицейские документы.
"Похоже, Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один... потому что полиция выписала ему штраф за попытку вызвать эскортницу", - пишет портал.
Отмечается, что изначально стало известно, что актер был задержан, но позднее полиция подтвердила порталу, что ему удалось обойтись штрафом за принуждение к проституции.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку
23 декабря 2025, 20:12
 
ШоубизВ миреКалифорния
 
 
