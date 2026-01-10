Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку вызвать проститутку

"Похоже, Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один... потому что полиция выписала ему штраф за попытку вызвать эскортницу", - пишет портал.

Отмечается, что изначально стало известно, что актер был задержан, но позднее полиция подтвердила порталу, что ему удалось обойтись штрафом за принуждение к проституции.