"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко - РИА Новости, 10.01.2026
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
Предложение мэра Киева Виталия Кличко для жителей города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением говорит о надвигающейся катастрофе для РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T06:40:00+03:00
2026-01-10T06:40:00+03:00
2026-01-10T14:34:00+03:00
в мире
киев
украина
москва
виталий кличко
александр меркурис
киев
украина
москва
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
Меркурис: заявление Кличко о выезде из Киева говорит о надвигающейся катастрофе