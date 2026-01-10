Рейтинг@Mail.ru
06:40 10.01.2026 (обновлено: 14:34 10.01.2026)
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
Предложение мэра Киева Виталия Кличко для жителей города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением говорит о надвигающейся катастрофе для
в мире
киев
украина
москва
виталий кличко
александр меркурис
в мире, киев, украина, москва, виталий кличко, александр меркурис
В мире, Киев, Украина, Москва, Виталий Кличко, Александр Меркурис
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение мэра Киева Виталия Кличко для жителей города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением говорит о надвигающейся катастрофе для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"К нему (Кличко. — Прим. ред.) придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать" — пояснил он.
По словам эксперта, российские удары по военной инфраструктуре Украины нанесли ей серьезный ущерб, Киеву стоит поторопиться заключить мир, пока условия не стали хуже.
"Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и, вероятно, они не будут настроены уступать", — подытожил Меркурис.
Вчера мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением.
СМИ ранее написали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
