"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия, атаковав "Орешником" Украину, показала возможность наносить удары по странам НАТО, такое мнение выразил военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
По словам эксперта, Россия в очередной раз посылает Западу сигнал о своем стремлении ограничить эскалацию.
"На этот раз у верблюда пошла кровь из носа. В следующий раз — если он вообще будет — верблюд может не выжить" — сыронизировал Риттер.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.