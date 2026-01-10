Рейтинг@Mail.ru
"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ssha-2067069541.html
"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником"
"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником" - РИА Новости, 10.01.2026
"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником"
Россия, атаковав "Орешником" Украину, показала возможность наносить удары по странам НАТО, такое мнение выразил военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:00:00+03:00
2026-01-10T03:00:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
скотт риттер
владимир путин
виталий кличко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20260110/nato-2067068022.html
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067065159.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, виталий кличко, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Виталий Кличко, НАТО, Евросоюз
"Обычное вооружение": в США высказались об ударе "Орешником"

Риттер: запуск "Орешника" показал способность России нанести удар по НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия, атаковав "Орешником" Украину, показала возможность наносить удары по странам НАТО, такое мнение выразил военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Этот удар ясно дает понять странам НАТО: Россия обладает возможностью безнаказанно наносить удары по ним, используя неядерное обычное вооружение" — подчеркнул он.
По словам эксперта, Россия в очередной раз посылает Западу сигнал о своем стремлении ограничить эскалацию.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
НАТО предупредили о последствиях удара "Орешником"
Вчера, 02:18
"На этот раз у верблюда пошла кровь из носа. В следующий раз — если он вообще будет — верблюд может не выжить" — сыронизировал Риттер.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"В любой момент": в Киеве высказались после удара "Орешником"
Вчера, 01:16
 
В миреРоссияУкраинаКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВиталий КличкоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала