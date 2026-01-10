Боец ВС России рассказал о штурме Зеленого

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие штурмовали населенный пункт Зеленое в Запорожской области в густом тумане, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Цыган".

"Взяли населенный пункт Зеленое. Небольшой населенный пункт, но важен для дальнейшего прорыва нашего. Заходили утром рано. Был туман, густой туман. Это хорошо - "птичек" (дронов - ред.) меньше летает. Именно туман прям отлично использовали в данной ситуации", - сказал "Цыган".