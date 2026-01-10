https://ria.ru/20260110/spetsoperatsiya-2067076681.html
Боец ВС России рассказал о штурме Зеленого
Боец ВС России рассказал о штурме Зеленого - РИА Новости, 10.01.2026
Боец ВС России рассказал о штурме Зеленого
Российские военнослужащие штурмовали населенный пункт Зеленое в Запорожской области в густом тумане, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки РИА Новости, 10.01.2026
Боец ВС России рассказал о штурме Зеленого
ВС РФ штурмовали Зеленое в Запорожской области в густом тумане