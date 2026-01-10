Бойцы ВС России ликвидировали боевиков ВСУ, которые приняли их за своих

ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области ликвидировали украинских военных, которые приняли их за своих, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода группировки войск "Восток" с позывным "Север".