До роты солдат ВСУ уничтожено при освобождении Зеленого, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 10.01.2026
До роты солдат ВСУ уничтожено при освобождении Зеленого, рассказал боец
До роты солдат ВСУ было уничтожено при освобождении Зеленого в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с РИА Новости, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. До роты солдат ВСУ было уничтожено при освобождении Зеленого в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Цыган".
Ранее в январе Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области подразделениями 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"Со стороны противника начались контратаки. Это как и "птицы" (дроны - ред.), так и живая сила пехоты начали нас контратаковать. При помощи разведки нашей и артиллерии выстояли, выдержали контратаки на Зеленое. Со стороны противника было пять контратак в сторону наших войск. Все их предотвратили. Общее количество - примерно около роты противника осталось в деревне именно уничтоженных", - сказал "Цыган".
По его словам, при обороне населенного пункта ВСУ применяли американское стрелковое оружие, а именно М16 и М416.
Российские военнослужащие
