ВС России с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 10 янв - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем подразделения Ивановских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожил перевозившие личный состав ВСУ украинские транспортные средства, сорвав тем самым ротацию боевиков киевского режима на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На основе данных, полученных разведкой, была выявлена и своевременно поражена автомобильная техника с личным составом ВСУ, проводившая ротацию на передовых позициях на правом берегу Днепра в Херсонской области. Огневое поражение целей было оперативно и точно выполнено операторами ударных FPV-дронов, как управляемых по оптоволоконным каналам связи, так и по радиосигналу. В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана", - сказали в оборонном ведомстве.
Расчетом Ивановских десантников были поражены тяжелые коптеры-бомбардировщики ВСУ типа "Баба-Яга" и пункты временной дислокации украинских боевиков.
Расчеты войск беспилотных систем Ивановских десантников регулярно наносят удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
