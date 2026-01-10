Рейтинг@Mail.ru
ВС России с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/spetsoperatsiya-2067075286.html
ВС России с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.01.2026
ВС России с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет войск беспилотных систем подразделения Ивановских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожил перевозившие личный состав ВСУ украинские... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T05:03:00+03:00
2026-01-10T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260110/vsu-2067075137.html
днепр (река)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ВС России с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники с помощью FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 10 янв - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем подразделения Ивановских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожил перевозившие личный состав ВСУ украинские транспортные средства, сорвав тем самым ротацию боевиков киевского режима на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На основе данных, полученных разведкой, была выявлена и своевременно поражена автомобильная техника с личным составом ВСУ, проводившая ротацию на передовых позициях на правом берегу Днепра в Херсонской области. Огневое поражение целей было оперативно и точно выполнено операторами ударных FPV-дронов, как управляемых по оптоволоконным каналам связи, так и по радиосигналу. В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана", - сказали в оборонном ведомстве.
Расчетом Ивановских десантников были поражены тяжелые коптеры-бомбардировщики ВСУ типа "Баба-Яга" и пункты временной дислокации украинских боевиков.
Расчеты войск беспилотных систем Ивановских десантников регулярно наносят удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала