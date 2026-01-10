Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники
06:05 10.01.2026
В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники
В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники
общество
россия
мариуполь
красноярский край
дед мороз
снегурочка
новый год
В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники

РИА Новости: россияне в праздники пытались узнать в Соцфонде ФИО музыканта

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне во время новогодних праздников просили работников колл-центра Социального фонда России помочь вспомнить фамилию, имя и отчество своего любимого музыканта, интересовались, полагается ли жене доплата к пенсии, если она терпит сложный характер мужа, а один из жителей Мариуполя поделился трогательной историей о красотах родного края, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ.
Как уточнили в фонде, колл-центр принял около 37 миллионов обращений за 2025 год. Общая продолжительность консультаций составила более 500 миллионов минут. Большинство обращений касались единого пособия, маткапитала и пенсий.
"Среди других нестандартных обращений — просьба помочь вспомнить ФИО любимого музыканта, забытое, но использованное в качестве пароля, душевный рассказ мужчины из Мариуполя о красотах родного края, а также вопросы: "Если жена терпит мой скверный характер, положена ли ей доплата к пенсии?" и "Можете ли вы подарить одинокому пенсионеру кота?". Операторы также фиксировали единичные обращения, связанные с квадроберами, аниме и демонами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по мере приближения новогодних праздников участились звонки от россиян, представлявшихся Дедом Морозом и Снегурочкой. Было зарегистрировано около сотни праздничных обращений, в ходе которых звонившие также поздравляли персонал с наступающим праздником.
"Однако самыми запоминающимися стали диалоги с абонентами, представлявшимися историческими личностями. Абсолютным рекордсменом стал один гражданин, совершивший за год около 1000 звонков, каждый раз представляясь новым известным персонажем", - подчеркнули в пресс-службе фонда.
Уточняется, что Соцфонд помогает и в противодействии мошенничеству. В 2025 году было зафиксировано около 67 тысяч звонков от россиян, которые сообщали о подозрительных звонках и сообщениях. Сотрудники фонда инструктировали, как действовать в таких случаях, чтобы обезопасить свои денежные средства.
Согласно данным пресс-службы, некоторые запросы касались возможности получения пенсионных выплат в криптовалюте и учёта доходов от майнинга при определении размера социальных пособий. Также россияне уточняли расписание работы и спрашивали о дополнительной январской выплате. Сотрудники фонда разъясняли, что выплаты всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности, осуществляются в декабре.
Сообщается, что в прошлом году около 33 тысяч обращений поступило от матерей, которые воспитывают трех и более детей. Среди них были запросы от женщин, имеющих 11, 12 и 13 детей, из Красноярского края, Москвы и Подмосковья. Вопросы касались перерасчета пенсий, назначения пособий и порядка оформления выплат.
Общество Россия Мариуполь Красноярский край Дед Мороз Снегурочка Новый год
 
 
Заголовок открываемого материала