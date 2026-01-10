В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне во время новогодних праздников просили работников колл-центра Социального фонда России помочь вспомнить фамилию, имя и отчество своего любимого музыканта, интересовались, полагается ли жене доплата к пенсии, если она терпит сложный характер мужа, а один из жителей Мариуполя поделился трогательной историей о красотах родного края, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ.

Как уточнили в фонде, колл-центр принял около 37 миллионов обращений за 2025 год. Общая продолжительность консультаций составила более 500 миллионов минут. Большинство обращений касались единого пособия, маткапитала и пенсий.

"Среди других нестандартных обращений — просьба помочь вспомнить ФИО любимого музыканта, забытое, но использованное в качестве пароля, душевный рассказ мужчины из Мариуполя о красотах родного края, а также вопросы: "Если жена терпит мой скверный характер, положена ли ей доплата к пенсии?" и "Можете ли вы подарить одинокому пенсионеру кота?". Операторы также фиксировали единичные обращения, связанные с квадроберами, аниме и демонами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере приближения новогодних праздников участились звонки от россиян, представлявшихся Дедом Морозом Снегурочкой . Было зарегистрировано около сотни праздничных обращений, в ходе которых звонившие также поздравляли персонал с наступающим праздником.

"Однако самыми запоминающимися стали диалоги с абонентами, представлявшимися историческими личностями. Абсолютным рекордсменом стал один гражданин, совершивший за год около 1000 звонков, каждый раз представляясь новым известным персонажем", - подчеркнули в пресс-службе фонда.

Уточняется, что Соцфонд помогает и в противодействии мошенничеству. В 2025 году было зафиксировано около 67 тысяч звонков от россиян, которые сообщали о подозрительных звонках и сообщениях. Сотрудники фонда инструктировали, как действовать в таких случаях, чтобы обезопасить свои денежные средства.

Согласно данным пресс-службы, некоторые запросы касались возможности получения пенсионных выплат в криптовалюте и учёта доходов от майнинга при определении размера социальных пособий. Также россияне уточняли расписание работы и спрашивали о дополнительной январской выплате. Сотрудники фонда разъясняли, что выплаты всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности, осуществляются в декабре.