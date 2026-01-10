https://ria.ru/20260110/sochi-2067098379.html
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта. РИА Новости, 10.01.2026
