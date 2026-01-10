Рейтинг@Mail.ru
11:25 10.01.2026
В Сочи отменили четыре рейса из Москвы
СОЧИ, 10 янв - РИА Новости. Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта.
Корректировки возможны в расписании рейсов, они связаны со сложными метеоусловиями в аэропортах московского авиаузла, сообщали в аэропорту Сочи.
По сведениям онлайн-табло, по состоянию на 11.00 мск отменены рейсы из Москвы SU-1152, DP-6939, SU-1150, SU-1610 авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". Также отменен один рейс Uzbekistan airways из Намангана (Узбекистан).
