Рейтинг@Mail.ru
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/snegopad-2067066379.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T01:41:00+03:00
2026-01-10T01:41:00+03:00
москва
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067023032_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_046b270714dcbfe5c90fbfdcd772f012.jpg
https://ria.ru/20260109/sneg-2067046256.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067023032_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_864b529fa78abad4bc721fcfa4df8702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

Службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевСильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026
Сильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Сильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что вечером продолжались работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу сформированных за день снежных валов. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"По прогнозам синоптиков, снегопад сохранится до утра 10 января. Он сопровождается сильными порывами ветра. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.
Работа снегоуборочной техники на МКАД - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД
Вчера, 21:33
 
МоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала