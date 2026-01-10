https://ria.ru/20260110/snegopad-2067066379.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что вечером продолжались работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу сформированных за день снежных валов. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам.
"По прогнозам синоптиков, снегопад сохранится до утра 10 января. Он сопровождается сильными порывами ветра. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.