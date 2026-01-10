В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье в субботу, сообщает украинский "24-й канал".
"Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
