Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике - РИА Новости, 10.01.2026
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике
Словакия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 10.01.2026
Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике
БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Словакия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
«
"В пятницу я хочу принять участие в подписании соглашения между правительствами Словакии
и США
о сотрудничестве в сфере атомной энергетики в Вашингтоне", - сказал Фицо
в заявлении для прессы, трансляция которого велась на официальной странице словацкого правительства в YouTube в субботу.
В начале октября 2025 года Фицо сообщал, что правительство Словакии одобрило соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике, на основе которого планируется построить новый блок АЭС в словацком поселке Ясловске-Богунице.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).
В конце июля 2025 года со ссылкой на дипломатические источники братиславское издание Pravda сообщало, что Фицо посетит в ближайшее время Белый дом для подписания с президентом США Дональдом Трампом
соглашения о сотрудничестве в достройке американской компанией Westinghouse
АЭС "Богунице" (на западе страны). Как поясняли в посольстве США в Братиславе
, данное межправительственное соглашение проходило необходимые процедурные этапы, включая оценку Европейской комиссии, перевод на словацкий язык и проверку текста.
В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.