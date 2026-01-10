Рейтинг@Mail.ru
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/slovakija-2067159871.html
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике - РИА Новости, 10.01.2026
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике
Словакия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:46:00+03:00
2026-01-10T19:46:00+03:00
в мире
словакия
сша
братислава
роберт фицо
дональд трамп
youtube
westinghouse electric
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_d3190a3db16def8b0ed88dacbc507dc8.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063068527.html
https://ria.ru/20250803/ek-2033099759.html
словакия
сша
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_228:0:1915:1265_1920x0_80_0_0_7b6e898a3c300ae97289e988e9ed0477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, сша, братислава, роберт фицо, дональд трамп, youtube, westinghouse electric
В мире, Словакия, США, Братислава, Роберт Фицо, Дональд Трамп, YouTube, Westinghouse Electric
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике

Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Словакия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
«
"В пятницу я хочу принять участие в подписании соглашения между правительствами Словакии и США о сотрудничестве в сфере атомной энергетики в Вашингтоне", - сказал Фицо в заявлении для прессы, трансляция которого велась на официальной странице словацкого правительства в YouTube в субботу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп потребовал плату за дружбу
19 декабря 2025, 08:00
В начале октября 2025 года Фицо сообщал, что правительство Словакии одобрило соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике, на основе которого планируется построить новый блок АЭС в словацком поселке Ясловске-Богунице.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).
В конце июля 2025 года со ссылкой на дипломатические источники братиславское издание Pravda сообщало, что Фицо посетит в ближайшее время Белый дом для подписания с президентом США Дональдом Трампом соглашения о сотрудничестве в достройке американской компанией Westinghouse АЭС "Богунице" (на западе страны). Как поясняли в посольстве США в Братиславе, данное межправительственное соглашение проходило необходимые процедурные этапы, включая оценку Европейской комиссии, перевод на словацкий язык и проверку текста.
В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.
Флаги Евросоюза возле - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике
3 августа 2025, 15:06
 
В миреСловакияСШАБратиславаРоберт ФицоДональд ТрампYouTubeWestinghouse Electric
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала