Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике

БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Словакия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

« "В пятницу я хочу принять участие в подписании соглашения между правительствами Словакии США о сотрудничестве в сфере атомной энергетики в Вашингтоне", - сказал Фицо в заявлении для прессы, трансляция которого велась на официальной странице словацкого правительства в YouTube в субботу.

В начале октября 2025 года Фицо сообщал, что правительство Словакии одобрило соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике, на основе которого планируется построить новый блок АЭС в словацком поселке Ясловске-Богунице.

Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).

В конце июля 2025 года со ссылкой на дипломатические источники братиславское издание Pravda сообщало, что Фицо посетит в ближайшее время Белый дом для подписания с президентом США Дональдом Трампом соглашения о сотрудничестве в достройке американской компанией Westinghouse АЭС "Богунице" (на западе страны). Как поясняли в посольстве США в Братиславе , данное межправительственное соглашение проходило необходимые процедурные этапы, включая оценку Европейской комиссии, перевод на словацкий язык и проверку текста.