СДС опровергли сообщения об атаке на гражданские районы Алеппо - РИА Новости, 10.01.2026
16:42 10.01.2026
СДС опровергли сообщения об атаке на гражданские районы Алеппо
Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) заявили после сообщений об атаке на здание администрации провинции Алеппо, что не причастны к... РИА Новости, 10.01.2026
в мире
алеппо
сирия
ракка (мухафаза)
сирийские демократические силы
СДС опровергли сообщения об атаке на гражданские районы Алеппо

Курдские СДС заявили о непричастности к атакам на гражданские районы Алеппо

© AP Photo / Syrian Democratic ForcesБойцы СДС
Бойцы СДС - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Бойцы СДС. Архивное фото
КАИР, 10 янв - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) заявили после сообщений об атаке на здание администрации провинции Алеппо, что не причастны к нападениям на гражданские районы.
Ранее телеканал Syria TV сообщил, что беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо вскоре после заявления армии Сирии о прекращении военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд.
"Мы категорически подчеркиваем, что наши СДС не атаковали никаких гражданских районов в городе Алеппо. Все распространяемые заявления об этом являются ложью", - говорится в заявлении СДС.
Ранее армия Сирии объявила о прекращении всех военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд в городе Алеппо, начиная с 15.00 по местному времени (совпадает в мск), оставшиеся бойцы курдских формирований СДС будут вывезены в город Эт-Табка в провинции Ракка.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: Турция приняла военные меры на случай любого развития ситуации в Сирии
8 января, 12:19
 
В миреАлеппоСирияРакка (мухафаза)Сирийские демократические силы
 
 
