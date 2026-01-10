Сирийская армия объявила о прекращении военных операций в Алеппо

КАИР, 10 янв - РИА Новости. Армия Сирии объявила о прекращении всех военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд в городе Алеппо, начиная с 15.00 по местному времени (совпадает в мск), оставшиеся бойцы курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) будут вывезены в город Эт-Табка в провинции Ракка.

В субботу сирийская армия заявила, что завершила операцию в курдском квартале Шейх-Максуд в Алеппо , в свою очередь, курдские формирования " Сирийских демократических сил " (СДС) утверждают, что продолжают вести бои с правительственными силами.

"Объявляем о полном прекращении всех военных операций в районе Шейх-Максуд в Алеппо, начиная с 15.00. Бойцы СДС, обосновавшиеся в больнице Ясин, будут высланы в сторону города Эт-Табка, у них изымут оружие", - говорится в заявлении управления операций в сирийской армии сирийскому госагентству SANA.

В заявлении отмечается, что армия начнет передачу всех гособъектов в Шейх-Максуде государственным учреждениям и постепенно покинет улицы района.

Ранее сообщалось, что бойцы СДС будут организованно выведены в пятницу из кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо на северо-восток страны. Однако позже группа бойцов СДС отказалась выходить из Шейх-Максуда и открыла огонь по сотрудникам службы внутренней безопасности.

Во вторник между СДС и подконтрольными Дамаску силами вспыхнули бои на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд. Курдское командование заявило, что армия взяла в кольцо курдские кварталы и готовится к штурму. Сирийские власти, в свою очередь, заявляли, что СДС ведет огонь по гуманитарным коридорам, по которым идет эвакуация жителей. К полуночи сирийские государственные СМИ сообщили, что силы внутренней безопасности Сирии взяли под контроль курдские кварталы и начали патрулирование улиц. В пятницу в 03.00 минобороны страны объявило о прекращении огня. Бойцов СДС обязали покинуть город до 09.00 пятницы.