В Шереметьево обслужили всех пассажиров прибывших рейсов
В Шереметьево обслужили всех пассажиров прибывших рейсов - РИА Новости, 10.01.2026
В Шереметьево обслужили всех пассажиров прибывших рейсов
Багаж пассажиров, прибывших в "Шереметьево", выдан в полном объеме, по состоянию на 11.00 мск все они обслужены, сообщили в аэропорту. РИА Новости, 10.01.2026
Новый год, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево обслужили всех пассажиров прибывших рейсов
Всем пассажирам прибывших в Шереметьево багаж выдан в полном объеме