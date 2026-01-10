В Шереметьево обслужили всех пассажиров прибывших рейсов

"По факту на 11.00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров", - говорится в сообщении аэропорта.

Доставка багажа пассажирам авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот", которые оформили заявления и покинули аэропорт, продолжится в течение дня. Службы аэропорта и авиакомпаний делают все для стабилизации сложившейся ситуации.