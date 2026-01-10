Рейтинг@Mail.ru
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега
12:00 10.01.2026 (обновлено: 12:58 10.01.2026)
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега
2026
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега

С аэродрома Шереметьево переместили более 1 млн кубометров снега за сутки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более миллиона кубических метров снега вывезено с аэродрома "Шереметьево" за прошедшие сутки, сообщили в воздушной гавани.
"За прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено более 1 млн кубических метров снега", - говорится в сообщении.
Аэропорт "Шереметьево" вновь открылся на прием рейсов в 11.52 мск, ограничения действовали с 05.00 мск 10 января.
