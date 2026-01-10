https://ria.ru/20260110/sheremetevo-2067101637.html
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега
Более миллиона кубических метров снега вывезено с аэродрома "Шереметьево" за прошедшие сутки, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 10.01.2026
С аэродрома Шереметьево переместили более миллиона кубометров снега
