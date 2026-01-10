https://ria.ru/20260110/sheremetevo-2067101499.html
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов
В Шереметьево сняли ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:59:00+03:00
2026-01-10T11:59:00+03:00
2026-01-10T13:14:00+03:00
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
В Шереметьево сняли
ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды.
"Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", — говорится в заявлении аэропорта.
Там уточнили, что по состоянию на 11:00 мск пассажиры всех прибывших рейсов получили багаж, а те, кто оформил заявление на доставку, получат его в течение дня.
В Шереметьево продолжают расчистку взлетно-посадочных полос, подъездных путей, а также противообледенительную обработку самолетов.
«
"За прошедшие сутки с аэродрома было перемещено более одного миллиона кубических метров снега", — отметили в аэропорту.
Тем, кто ожидает вылета в терминалах, оказывают комплексную помощь: всего выдано более 25 тысяч бутылок воды, восемь тысяч сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и матрасы.
Аэропорт ввел ограничения на прием самолетов в субботу в 5:00 мск. Авиакомпании "Аэрофлот
", "Победа" и "Россия" предупредили о корректировках расписания, в том числе отмене некоторых рейсов.
Причиной произошедшего стала непогода. В ночь на пятницу на Москву
и другие регионы центральной части России
обрушился циклон "Фрэнсис". Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.
Снегопад в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис"
1 из 5
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис"
2 из 5
Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года
3 из 5
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
4 из 5
Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве
5 из 5
