В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Шереметьево В Шереметьево сняли ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды.

"Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", — говорится в заявлении аэропорта.

Там уточнили, что по состоянию на 11:00 мск пассажиры всех прибывших рейсов получили багаж, а те, кто оформил заявление на доставку, получат его в течение дня.

В Шереметьево продолжают расчистку взлетно-посадочных полос, подъездных путей, а также противообледенительную обработку самолетов.

« "За прошедшие сутки с аэродрома было перемещено более одного миллиона кубических метров снега", — отметили в аэропорту.

Тем, кто ожидает вылета в терминалах, оказывают комплексную помощь: всего выдано более 25 тысяч бутылок воды, восемь тысяч сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и матрасы.

Аэропорт ввел ограничения на прием самолетов в субботу в 5:00 мск. Авиакомпании " Аэрофлот ", "Победа" и "Россия" предупредили о корректировках расписания, в том числе отмене некоторых рейсов.