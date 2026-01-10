Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов - РИА Новости, 10.01.2026
11:59 10.01.2026
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов
В Шереметьево сняли ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды. РИА Новости, 10.01.2026
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов

В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов, введенные из-за непогоды

Здание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Шереметьево сняли ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды.
"Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", — говорится в заявлении аэропорта.
Циклон Френсис, накрывший Москву с областью
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
9 января, 22:36
Там уточнили, что по состоянию на 11:00 мск пассажиры всех прибывших рейсов получили багаж, а те, кто оформил заявление на доставку, получат его в течение дня.
В Шереметьево продолжают расчистку взлетно-посадочных полос, подъездных путей, а также противообледенительную обработку самолетов.
«
"За прошедшие сутки с аэродрома было перемещено более одного миллиона кубических метров снега", — отметили в аэропорту.
Тем, кто ожидает вылета в терминалах, оказывают комплексную помощь: всего выдано более 25 тысяч бутылок воды, восемь тысяч сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и матрасы.
Аэропорт ввел ограничения на прием самолетов в субботу в 5:00 мск. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" предупредили о корректировках расписания, в том числе отмене некоторых рейсов.
Причиной произошедшего стала непогода. В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон "Фрэнсис". Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.
Снегопад в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис"

Снегопад в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис"

Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис"

Уборка снега коммунальными службами во время снегопада в Москве. В ночь на 9 января Москву и Подмосковье накрыл циклон "Фрэнсис"

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве 9 января 2026 года

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве

Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве

Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве

