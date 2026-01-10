Рейтинг@Mail.ru
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/sheremetevo-2067100535.html
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.01.2026
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы
Семь рейсов "Аэрофлота" направлены на запасные аэродромы из-за ограничений на прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T11:52:00+03:00
2026-01-10T11:52:00+03:00
нижний новгород
аэрофлот
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
москва
хургада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622298_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_0d402b18c5ce81391bdc42dc5840e440.jpg
https://ria.ru/20260110/aeroflot-2067099388.html
нижний новгород
москва
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622298_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_494224004a39c8eac05afc4d1227a1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, аэрофлот, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, хургада
Нижний Новгород, Аэрофлот, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва, Хургада
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы

Семь рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево направили на запасные аэродромы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Семь рейсов "Аэрофлота" направлены на запасные аэродромы из-за ограничений на прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщили в авиакомпании.
Аэропорт "Шереметьево" сообщил о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. В 06.14 мск ограничения были продлены. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме.
"По состоянию на 11:00 10 января на запасные аэродромы в Домодедово, Внуково и Нижний Новгород направлено 7 рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания организовала обслуживание и выдачу багажа пассажирам, прибывшим в "Домодедово" и "Внуково". Транзитные пассажиры могут воспользоваться переездом в аэропорт "Шереметьево", организованным "Аэрофлотом".
Пассажиры рейса Хургада - Москва, направленного на запасной аэродром в Нижний Новгород, будут доставлены в Москву автобусами. Прибывшие в Нижний Новгород из Еревана будут размещены в гостинице, а пассажиры из Стамбула ожидают перелета в Москву после возобновления приема рейсов в "Шереметьево".
Всем пассажирам задержанных рейсов "Аэрофлот" предоставляет обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Аэрофлот" работает над скорейшей стабилизацией расписания в Шереметьево
Вчера, 11:41
 
Нижний НовгородАэрофлотДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)МоскваХургада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала