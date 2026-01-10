https://ria.ru/20260110/sheremetevo-2067100535.html
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.01.2026
Семь рейсов "Аэрофлота" направили на запасные аэродромы
Семь рейсов "Аэрофлота" направлены на запасные аэродромы из-за ограничений на прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 10.01.2026
