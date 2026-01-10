Рейтинг@Mail.ru
Задерживаются два рейса из Шереметьево в аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 10.01.2026
08:23 10.01.2026
Задерживаются два рейса из Шереметьево в аэропорт Горно-Алтайска
Задерживаются два рейса из "Шереметьево" в аэропорт Горно-Алтайска, следует из данных онлайн-табло алтайского аэропорта. РИА Новости, 10.01.2026
БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Задерживаются два рейса из "Шереметьево" в аэропорт Горно-Алтайска, следует из данных онлайн-табло алтайского аэропорта.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
Согласно данным онлайн-табло, задержаны два рейса, которые должны были прилететь из "Шереметьево", и один, который должен был вылететь из Горно-Алтайска в "Шереметьево". При этом на следующий рейс в "Шереметьево" на 11.45 (07.45 мск) все еще идет регистрация.
