Задерживаются два рейса из Шереметьево в аэропорт Горно-Алтайска
Задерживаются два рейса из Шереметьево в аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 10.01.2026
Задерживаются два рейса из Шереметьево в аэропорт Горно-Алтайска
Задерживаются два рейса из "Шереметьево" в аэропорт Горно-Алтайска, следует из данных онлайн-табло алтайского аэропорта. РИА Новости, 10.01.2026
Из-за непогоды задерживаются два рейса из Шереметьево в аэропорт Горно-Алтайска