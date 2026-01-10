"Шереметьево", "Аэрофлот" и "Россия" доставят багаж пассажирам на дом

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Оперативный штаб аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, Оперативный штаб аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщили в воздушной гавани.

Как отмечают в воздушной гавани, значительное число пассажиров скопилось в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта "Шереметьево" в связи с задержками в выдаче и обработке багажа из-за сложных погодных условий. Указывается, что сотрудники аэропорта обеспечивать постоянную выдачу бутилированной воды и сендвичей, при этом в терминале транслируются объявления о статусе выдачи багажа.

"В целях заботы о пассажирах оперативный штаб аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров", - говорится в сообщении.

Пассажиры, прибывшие рейсами "Аэрофлота" и "России" и не имеющие в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию, могут покинуть аэропорт. Для того чтобы багаж доставили по адресу, нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании "Аэрофлот".