В девяти муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за снегопада

БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Режим ЧС из-за снегопада был введен в девяти муниципалитетах Сербии, в отрезанные от электроснабжения районы доставляются электрогенераторы, сообщила в субботу пресс-служба сербского МВД.

Республиканское управление гидрометеорологии объявило в субботу, что ожидается увеличение снежного покрова на юге, юго-западе и юго-востоке Сербии на 10-15 сантиметров, в горных районах еще больше. Премьер Джуро Мацут поручил усилить работу сектора по ЧС МВД и задействовать жандармерию для помощи населению.

"Режим ЧС в связи со снегопадами введен в девяти городах и муниципалитетах Сербии: Лозница, Валево, Осечина, Мали-Зворник, Крупань, Владимирци, Майданпек, Сьенца и в части муниципалитета Приеполье. Сотрудники сектора по ЧС с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили всего 19 электрогенераторов мощностью от 120 до 750 киловатт для снабжения электричеством населенных пунктов в районах Лозницы, Валево и Майданпека", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД уточнила, что с 4 до 10 января сотрудники сектора по ЧС провел 77 выездов из-за снегопада, в которых участвовали 190 пожарных-спасателей с 85 автомобилями, 19 насосами и тремя лодками. Они убирали упавшие деревья, участвовали в тушении 42 пожаров, откачке воды, помогали бригадам "скорой помощи" и эвакуировали 30 человек.

Правительство Сербии сообщило в субботу, что энергетики устраняют повреждения на линиях электропередачи, подстанциях и сетях низкого напряжения. Непогода привела и к проблемам с водоснабжением Борского административного округа, части города Бор и в пяти селах.