В РАН оценили негативный эффект от сделок с США для аграриев ЕС и Китая
04:03 10.01.2026
В РАН оценили негативный эффект от сделок с США для аграриев ЕС и Китая
Аграрии Китая и Евросоюза будут ощущать негативный эффект от торговых сделок с США минимум до 2029 года, говорится в докладе Российской академии наук, с которым РИА Новости, 10.01.2026
в мире
китай
сша
евросоюз
китай
сша
в мире, китай, сша, евросоюз
В мире, Китай, США, Евросоюз
В РАН оценили негативный эффект от сделок с США для аграриев ЕС и Китая

РИА Новости: аграрии ЕС и КНР будут ощущать негативный эффект от сделок с США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Аграрии Китая и Евросоюза будут ощущать негативный эффект от торговых сделок с США минимум до 2029 года, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Негативный эффект этих сделок может ощущаться аграриями Китая и, особенно, ЕС минимум до 2029 года", - пишут ученые.
Они напомнили, что "войны тарифов" США с Китаем и ЕС заметно расширили доступ на их рынки товаров американского АПК. Так, например, КНР обязалась ежегодно закупать 25 миллионов тонн американской сои – около 30% ее общего импорта, а ЕС смягчил ограничения на ввоз из США мяса, растительных масел, молочных и других продуктов при повышении пошлин на ввоз продукции его АПК в США до 15%.
Протест фермеров против торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур в Милане. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
9 января, 23:11
 
В миреКитайСШАЕвросоюз
 
 
