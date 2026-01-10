Рейтинг@Mail.ru
09:08 10.01.2026
В "Сбере" рассказали о схеме мошенничества с обратным звонком
В "Сбере" рассказали о схеме мошенничества с обратным звонком
Мошенники после введения ограничений на звонки в мессенджерах освоили новую схему обмана с обратным звонком, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления... РИА Новости, 10.01.2026
технологии, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбер, Сбербанк России
В "Сбере" рассказали о схеме мошенничества с обратным звонком

В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мошенники после введения ограничений на звонки в мессенджерах освоили новую схему обмана с обратным звонком, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Другая тенденция: когда стали вводить ограничения на звонки в мессенджерах, появились обратные звонки", - сказал он, добавив, что "Сбер" успешно предотвращает и такие атаки.
Суть мошеннической схемы состоит в том, что человек сам набирает номер злоумышленника, когда ему приходят сообщения с описанием реалистичных ситуаций: например, необходимо предоставить кому-то какие-то уточнения, перезвонить на указанный номер телефона.
Кузнецов напомнил, что правительство приняло беспрецедентное решение о создании государственной платформы "Антифрод".
"У рынка появились правила, стандарты и инструменты кибербезопасности. Многие компании усиленно разрабатывают собственные технологии и сервисы антифрода, которые опережают зарубежные аналоги", - подчеркнул он.
Ранее в интервью РИА Новости Кузнецов отмечал, что "Сбер" видит снижение объемов хищений у россиян и ждет дальнейшего замедления в первой половине года благодаря новым законам.
ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас она работает в пилотном режиме, а в полномасштабном режиме запуск планируется к 1 марта 2026 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 января в 10.00 мск.
