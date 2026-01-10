Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько раз за год в США пытались провести санкции против России - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/sanktsii-2067071815.html
Раскрыто, сколько раз за год в США пытались провести санкции против России
Раскрыто, сколько раз за год в США пытались провести санкции против России - РИА Новости, 10.01.2026
Раскрыто, сколько раз за год в США пытались провести санкции против России
В конгресс США в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иным образом ориентированных на... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T03:50:00+03:00
2026-01-10T03:50:00+03:00
россия
сша
украина
ричард блюменталь
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4f7217bf607606834674b0516601632.jpg
https://ria.ru/20260109/medvedev-2066981291.html
https://ria.ru/20260109/indija-2067053852.html
https://ria.ru/20260109/tramp-2066954788.html
https://ria.ru/20260108/kitay-2066854598.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f40abb2c6a7105f4f0f5814a9a5ec4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, ричард блюменталь, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Украина, Ричард Блюменталь, Дональд Трамп, Владимир Путин
Раскрыто, сколько раз за год в США пытались провести санкции против России

РИА Новости: конгрессмены США 11 раз пытались провести санкции против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. В конгресс США в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иным образом ориентированных на ужесточение политики Вашингтона в связи с конфликтом на Украине, включая ряд наиболее радикальных проектов, вызвавших споры среди самих законодателей, выяснило РИА Новости на основе анализа законопроектной деятельности в США.
Сенат США в совокупности зарегистрировал пять инициатив, предусматривающих расширение рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Санкции США против России продолжится при любой погоде, заявил Медведев
9 января, 11:50
В частности, 1 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Документ также предполагает запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию.
Несмотря на то, что данный законопроект получил поддержку 84 сенаторов, что фактически гарантирует его одобрение в верхней палате в случае вынесения на голосование, обсуждение инициативы пока так и не состоялось. Рассмотрение неоднократно откладывалось в связи с позицией президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении сохранить за собой "последнее слово" в вопросах санкционной политики Вашингтона в отношении России.
В сентябре и октябре в сенат были внесены еще два законопроекта, предусматривающие признание России государством-спонсором терроризма. Такой статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских компаний.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Индия следит за ситуацией с проектом США о санкциях против партнеров России
9 января, 23:05
В середине декабря сенату были представлены еще две инициативы, направленные против экспорта российской нефти. Один из документов, подготовленный Грэмом* и Блюменталем, призывает администрацию США применять захват судов, которые, как утверждается, перевозят российскую нефть, "по аналогии с практикой" задержания танкеров из Венесуэлы.
Другой декабрьский законопроект, внесенный республиканцем Дэвидом МакКормиком, предусматривает введение санкций против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в сделках с нефтью и нефтепродуктами из России.
Члены палаты представителей, в свою очередь, в течение года внесли шесть законодательных инициатив, касающихся санкций против Москвы.
В марте демократ Стив Коэн из Теннесси представил проект, призванный предотвратить попадание военной техники и секретной информации к противникам США, к числу которых, по его формулировке, отнесена и Россия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп поддержал законопроект о санкциях против России
9 января, 05:49
В апреле конгрессмен Джеральд Коннолли (демократ, Вирджиния) внес законопроект о санкциях против КНДР за предполагаемую поддержку России в украинском конфликте. Документ поддержали 13 членов палаты, среди них - республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, известный своей антироссийской позицией.
В том же месяце Фицпатрик предложил инициативу о введении санкций против России в случае отказа "добросовестно участвовать" в мирном соглашении с Украиной или нарушения такого соглашения. У документа на текущий момент 151 соавтор, включая республиканку Элиз Стефаник из Нью-Йорка, одну из ближайших союзниц Трампа.
В июле конгрессмен Закари Нанн (республиканец, Айова) внес законопроект о "мирном разрешении конфликта между Россией и Украиной", предусматривающий введение ограничений со стороны минфина США в отношении счетов ряда иностранных финансовых институтов.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В МИД Китая ответили на слова сенатора Грэма* о санкциях против России
8 января, 11:20
 
РоссияСШАУкраинаРичард БлюментальДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала