Раскрыто, сколько раз за год в США пытались провести санкции против России

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. В конгресс США в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иным образом ориентированных на ужесточение политики Вашингтона в связи с конфликтом на Украине, включая ряд наиболее радикальных проектов, вызвавших споры среди самих законодателей, выяснило РИА Новости на основе анализа законопроектной деятельности в США.

Сенат США в совокупности зарегистрировал пять инициатив, предусматривающих расширение рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.

В частности, 1 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Документ также предполагает запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию.

Несмотря на то, что данный законопроект получил поддержку 84 сенаторов, что фактически гарантирует его одобрение в верхней палате в случае вынесения на голосование, обсуждение инициативы пока так и не состоялось. Рассмотрение неоднократно откладывалось в связи с позицией президента США Дональда Трампа , заявившего о намерении сохранить за собой "последнее слово" в вопросах санкционной политики Вашингтона в отношении России.

В сентябре и октябре в сенат были внесены еще два законопроекта, предусматривающие признание России государством-спонсором терроризма. Такой статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских компаний.

В середине декабря сенату были представлены еще две инициативы, направленные против экспорта российской нефти. Один из документов, подготовленный Грэмом* и Блюменталем, призывает администрацию США применять захват судов, которые, как утверждается, перевозят российскую нефть, "по аналогии с практикой" задержания танкеров из Венесуэлы

Другой декабрьский законопроект, внесенный республиканцем Дэвидом МакКормиком, предусматривает введение санкций против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в сделках с нефтью и нефтепродуктами из России.

Члены палаты представителей, в свою очередь, в течение года внесли шесть законодательных инициатив, касающихся санкций против Москвы

В марте демократ Стив Коэн из Теннесси представил проект, призванный предотвратить попадание военной техники и секретной информации к противникам США, к числу которых, по его формулировке, отнесена и Россия.

В апреле конгрессмен Джеральд Коннолли (демократ, Вирджиния) внес законопроект о санкциях против КНДР за предполагаемую поддержку России в украинском конфликте. Документ поддержали 13 членов палаты, среди них - республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании , известный своей антироссийской позицией.

В том же месяце Фицпатрик предложил инициативу о введении санкций против России в случае отказа "добросовестно участвовать" в мирном соглашении с Украиной или нарушения такого соглашения. У документа на текущий момент 151 соавтор, включая республиканку Элиз Стефаник из Нью-Йорка , одну из ближайших союзниц Трампа.

В июле конгрессмен Закари Нанн (республиканец, Айова ) внес законопроект о "мирном разрешении конфликта между Россией и Украиной", предусматривающий введение ограничений со стороны минфина США в отношении счетов ряда иностранных финансовых институтов.

С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.