В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" будут обслужены с корректировкой расписания, обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет, сообщила пресс-служба авиагавани.

"В течение суток в аэропорту Пулково запланировано выполнение более 550 рейсов. Из них с корректировкой расписания на текущий момент будут обслужены менее 30. Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Пулково", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Согласно сообщению, операционные службы обеспечивают своевременную очистку аэродрома от снега и наледи, а также поддерживают необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах. Всего в аэропорту трудятся порядка 900 сотрудников, добавили в пресс-службе.