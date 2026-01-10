Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками - РИА Новости, 10.01.2026
17:25 10.01.2026
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками
Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" будут обслужены с корректировкой расписания, обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет,... РИА Новости, 10.01.2026
пулково (аэропорт)
новый год
происшествия
пулково (аэропорт), новый год, происшествия
Пулково (аэропорт), Новый год, Происшествия
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками

Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" обслужат с корректировкой расписания

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" будут обслужены с корректировкой расписания, обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет, сообщила пресс-служба авиагавани.
"В течение суток в аэропорту Пулково запланировано выполнение более 550 рейсов. Из них с корректировкой расписания на текущий момент будут обслужены менее 30. Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Пулково", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Согласно сообщению, операционные службы обеспечивают своевременную очистку аэродрома от снега и наледи, а также поддерживают необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах. Всего в аэропорту трудятся порядка 900 сотрудников, добавили в пресс-службе.
"В терминале обстановка спокойная. Очередей и скоплений пассажиров нет. Авиакомпании и представители аэропорта своевременно информируют путешественников о возможных изменениях в расписании", - отмечается в сообщении.
Самолёт Airbus A321 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В аэропорту Махачкалы сняли ограничения
Пулково (аэропорт)Новый годПроисшествия
 
 
