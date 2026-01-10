https://ria.ru/20260110/samolet-2067142038.html
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками - РИА Новости, 10.01.2026
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками
Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" будут обслужены с корректировкой расписания, обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:25:00+03:00
2026-01-10T17:25:00+03:00
2026-01-10T17:25:00+03:00
пулково (аэропорт)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
https://ria.ru/20260110/dagestan-2067138503.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), новый год, происшествия
Пулково (аэропорт), Новый год, Происшествия
В аэропорту Пулково обслужат около 30 рейсов с корректировками
Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" обслужат с корректировкой расписания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Около 30 рейсов в аэропорту "Пулково" будут обслужены с корректировкой расписания, обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет, сообщила пресс-служба авиагавани.
"В течение суток в аэропорту Пулково
запланировано выполнение более 550 рейсов. Из них с корректировкой расписания на текущий момент будут обслужены менее 30. Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Пулково", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Согласно сообщению, операционные службы обеспечивают своевременную очистку аэродрома от снега и наледи, а также поддерживают необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах. Всего в аэропорту трудятся порядка 900 сотрудников, добавили в пресс-службе.
"В терминале обстановка спокойная. Очередей и скоплений пассажиров нет. Авиакомпании и представители аэропорта своевременно информируют путешественников о возможных изменениях в расписании", - отмечается в сообщении.