https://ria.ru/20260110/samolet-2067134490.html
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию - РИА Новости, 10.01.2026
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию
Авиакомпания "Аэрофлот" с 18.00 мск 10 января планирует выполнение рейсов из/в "Шереметьево" по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:25:00+03:00
2026-01-10T16:25:00+03:00
2026-01-10T16:25:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
новый год
снегопад в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067092631_0:63:677:444_1920x0_80_0_0_e9fd02ea305b79d89cc079a6fb664255.jpg
https://ria.ru/20260110/samolet-2067130120.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067092631_0:60:677:568_1920x0_80_0_0_2a5c00b876ee6a92f4ab558c3a5916c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новый год, снегопад в москве, происшествия
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новый год, Снегопад в Москве, Происшествия
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию
"Аэрофлот" планирует выполнять рейсы в Шереметьево по расписанию с 18.00 мск