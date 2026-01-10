Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/samolet-2067134490.html
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию - РИА Новости, 10.01.2026
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию
Авиакомпания "Аэрофлот" с 18.00 мск 10 января планирует выполнение рейсов из/в "Шереметьево" по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:25:00+03:00
2026-01-10T16:25:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
новый год
снегопад в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067092631_0:63:677:444_1920x0_80_0_0_e9fd02ea305b79d89cc079a6fb664255.jpg
https://ria.ru/20260110/samolet-2067130120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067092631_0:60:677:568_1920x0_80_0_0_2a5c00b876ee6a92f4ab558c3a5916c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новый год, снегопад в москве, происшествия
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новый год, Снегопад в Москве, Происшествия
В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию

"Аэрофлот" планирует выполнять рейсы в Шереметьево по расписанию с 18.00 мск

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 18.00 мск 10 января планирует выполнение рейсов из/в "Шереметьево" по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
"С 18.00 10 января "Аэрофлот" планирует выполнение рейсов в/из Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день", - говорится в сообщении.
Полностью восстановить штатное расписание полетов из/в "Шереметьево" авиакомпания "Аэрофлот" планирует к 8.00 мск 11 января.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения
Вчера, 15:37
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Новый годСнегопад в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала