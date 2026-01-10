В "Аэрофлоте" рассказали о возобновлении рейсов в Шереметьево по расписанию

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 18.00 мск 10 января планирует выполнение рейсов из/в "Шереметьево" по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.