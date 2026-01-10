Рейтинг@Mail.ru
15:48 10.01.2026
Шереметьево работает в стабильном режиме
Шереметьево работает в стабильном режиме
шереметьево (аэропорт), новый год, происшествия
Шереметьево работает в стабильном режиме

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Международный аэропорт "Шереметьево" работает стабильно, рейсы авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию, сообщает московская воздушная гавань.
"Аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме. Производственные службы аэропорта "Шереметьево" работают в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении.
В субботу с 00.00 по 15.00 аэропорт обеспечил выполнение 174 рейсов на вылет и 106 рейсов на прилет. Пассажиры прибывающих рейсов получают багаж в полном объеме, скоплений в зоне выдачи багажа нет.
Комплексное обслуживание пассажиров в терминалах продолжается: обеспечивается информирование, выдается бутилированная вода, сендвичи и матрасы для временного удобства, уточняется в сообщении.
